Spadek liczby rejestracji nowych osobówek. Tylko jeden unijny kraj na plusie

W czerwcu 2020 roku zarejestrowano 949 722 nowe samochody osobowe w Unii Europejskiej, co oznacza spadek o 22,3 procent w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku - podał w najnowszym raporcie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rejestracje nowych samochodów

Wszystkie rynki UE nadal odnotowywały znaczące spadki w czerwcu. Jedynym wyjątkiem jest Francja, która zanotowała wzrost o 1,2 procent rok do roku. Liczba rejestracji nowych osobówek wzrosła z 230 964 do 233 814 aut. Według PZPM, można to wyjaśnić wprowadzonymi we Francji, "nowymi zachętami do stymulowania sprzedaży niskoemisyjnych pojazdów". Zmiany weszły w życie na początku czerwca.