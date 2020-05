Kolejne ośrodki wznawiają egzaminy na prawo jazdy

W dolnośląskim egzaminy tylko na wybrane kategorie

Z kolei biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poinformowało, że zarząd województwa dolnośląskiego wyraził zgodę na pracę Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na Dolnym Śląsku. "Ze względu na obecną sytuację prowadzone będą egzaminy teoretyczne dla wszystkich kandydatów oraz praktyczne tylko dla kategorii: A, C, C+E oraz D. Testy praktyczne na kategorię B zostaną wznowione w późniejszym terminie" - napisano w przesłanym PAP komunikacie. - Egzaminy z kategorii B stanowią zdecydowaną większość wszystkich testów na prawo jazdy. Obecnie ich organizacja jest praktycznie niemożliwa, biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia, dlatego zostaną przywrócone w późniejszym terminie. Decyzję w tej sprawie dyrektorzy WORD-ów będą podejmowali we własnym zakresie, na bieżąco informując zarząd województwa o swoich postanowieniach - powiedział Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Podkreślił, że przywracanie egzaminów na pozostałe kategorie będzie wymagało przeorganizowania dotychczasowej działalności, by zapewnić wszystkim należytą ochronę i bezpieczeństwo. Dodał, że liczba egzaminów w ciągu dnia będzie mniejsza, a ośrodki będą także pracować na dwie zmiany. Testy prowadzone będą przy zachowaniu bezpiecznych odległości między kursantem a egzaminatorem, liczba osób przebywających na danej powierzchni będzie ograniczona. Używane będą także środki zabezpieczające i dezynfekujące pojazdy oraz pomieszczenia. - Dyrektorzy ośrodków dokładnie sprawdzą, czy ich placówki są dobrze przygotowane pod względem zapewnienia bezpieczeństwa osobom egzaminowanym, osobom szkolonym, egzaminatorom oraz innym pracownikom WORD. Jeśli będą w stanie zagwarantować wszystkim odpowiednią ochronę, nie widzimy przeszkód do wznowienia egzaminów - podsumował Myrda.