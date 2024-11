KIA Polska poinformowała Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w trzech modelach marki - Optima, Sorento i Rio - może dojść do awarii - czytamy w komunikacie UOKiK. Kampania naprawcza w Polsce dotyczy 16 882 pojazdów.

Informację w tej sprawie opublikowano we wtorek. Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) trwa kampania naprawcza dotycząca trzech modeli marki KIA:

KIA Optima - wyprodukowanych w Korei Południowej od 09.02.2010 r. do 23.07.2015 r. - 1 285 pojazdów; KIA Rio - wyprodukowanych w Korei Południowej od 15.12.2010 r. do 31.03.2017 r. - 14 279 pojazdów; KIA Sorento - wyprodukowanych w Korei Południowej od 01.07.2010 r. do 21.08.2014 r. - 1 318 pojazdów.