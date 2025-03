Drogie autostrady. Tak wypadamy na tle Europy

Odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina jest uznawany za jeden z najdroższych, choć niewiele mniej zapłacimy za podróż A4 z Krakowa do Katowic. Oto, jak drogie są polskie drogi i jak prezentują się na tle innych płatnych szlaków w Europie.

Polskie autostrady jednymi z droższych w Europie

Drożej niż w Polsce jest na trasie pomiędzy Cannock a Kingsbury w Wielkiej Brytanii . Przejazd 35-kilometrowym odcinkiem kosztuje tam około 8,80 euro, co daje za kilometr ok. 0,25 euro.

Nad Wisłą jest niewiele taniej, gdyż koszt kilometra odcinka A2 Nowy Tomyśl-Konin to 0,17 euro, a w przypadku A4 Kraków-Katowice - 0,13 euro.

Również 0,13 euro/km kosztuje przejazd płatnym odcinkiem hiszpańskiej autostrady AP-68 na trasie Saragossa-Bilbao. Autostrada A2 w Chorwacji na trasie A2 Zagrzeb-Macelj - 0,12 euro/km. We Francji na trasie A10 Paryż-Bordeaux zapłacimy 0,10 euro/km.

Kolejne trasy kosztowały po 0,08 euro za kilometr. Były to A1 na odcinku Rzym-Neapol we Włoszech, grecka trasa z Lamii do Aten, portugalska A3 na odcinku Valenca-Porto, droga Sarajewo Zapad-Tarcin w Bośni i Hercegowinie oraz obwodnica Dublina M50 w Irlandii.