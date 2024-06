Ceny nowych aut. Można zaoszczędzić nawet 25 tysięcy zlotych

Cena za nowe auto wcale nie musi być tak wysoka jak ta katalogowa. W wyniku dobrych negocjacji można zejść z ceny, a średni upust to obecnie już około 17 procent. O kupowaniu nowych samochodów w materiale z programu "Raport" TVN Turbo.

Ile kosztuje kupno nowego auta?

- Rok temu dla porównania średni rabat, czyli ta obniżka jaką można było uzyskać względem ceny katalogowej, to było zaledwie 8 procent. A jeszcze 2-3 lata temu był taki kryzys na rynku, że właściwie nabywcy musieli się bić o samochody i nie było mowy o żadnych rabatach. Także dzisiaj jesteśmy na poziomie średnio 17,2 procent, co daje nam upust w granicach 25, nawet 30 tysięcy złotych od takiego przeciętnego samochodu sprzedawanego na rynku. I to jest naprawdę bardzo wysoki poziom - podkreśliła Katarzyna Siwek z firmy Carsmile.