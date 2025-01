"Zatrważające" wyniki kluczowej branży. "Znaleźliśmy się pod ścianą"

Producenci części do aut stają w obliczu bezprecedensowych trudności - zwraca uwagę prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM Tomasz Bęben. Przedstawiciel branży przytacza dane, według ktorych blisko 70 procent europejskich dostawców części motoryzacyjnych prognozuje utrzymanie w tym roku niskiej rentowności, a niemal 40 procent przewiduje, że będzie balansować na jej granicy.

Obawy o rosnącą presję konkurencyjną

W ocenie Bębna problemy branży spowodowane są przez transformację związaną z realizacją europejskiej polityki klimatycznej, która doprowadziła do redukcji popytu na pojazdy, a przez to również na części przeznaczone na pierwszy montaż. - Ich producenci zmagają się z rosnącymi kosztami operacyjnymi i coraz trudniejszymi negocjacjami z producentami pojazdów, którzy wywierają presję na dostawców komponentów, by ci obniżali ceny swoich produktów i w ten sposób wzięli na swoje barki ciężar redukcji kosztów produkcji pojazdów - wskazał prezes SDCM i członek zarządu CLEPA.