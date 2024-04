Zmiany w badaniach technicznych. Mają objąć około 2 milionów pojazdów

Zmiany w badaniach technicznych

Jakie zmiany?

Projekt określa minimalne wymagania dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze. Chodzi o urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu 115 kN (kiloniuton), w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego albo urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej, w wersji mobilnej. Ponadto wśród wymogów wymieniono ekran do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu.