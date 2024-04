Gigant zmienia nazwę auta, które ma być produkowane w Polsce

Producent samochodów Alfa Romeo ogłosił, że jego nowe auto, który będzie produkowane w Tychach, nie będzie nazywało się Milano, jak wcześniej ogłoszono, ale Junior. Stało się to kilka dni po tym, jak włoski rząd skrytykował pierwotną nazwę modelu.

Spór o nowy samochód, który ma powstawać w polskiej fabryce, należącej do giganta motoryzacyjnego, koncernu Stellantis, wybuchł, gdy włoski minister do spraw firm i Made in Italy Adolfo Urso oświadczył, że "w Polsce nie może być produkowany samochód o nazwie Milano".