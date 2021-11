Nowa jezdnia z trzema pasami ruchu na A1 oddana do ruchu. Pierwsze samochody na trasie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w piątek oddała do ruchu wschodnią jezdnię autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Tuszyn w województwie łódzkim. Chodzi o 12-kilometrowy fragment w kierunku Łodzi. Oznacza to, że od Piotrkowa aż do Gdańska kierowcy mają już do dyspozycji całą szerokość jezdni.

GDDKiA wyjaśniła, że oddanie do ruchu wschodniej jezdni oznacza, że od skrzyżowania z S8 w kierunku Łodzi pojedziemy 12 kilometrami jezdni autostradowej o trzech pasach ruchu, a w kierunku odwrotnym będą dostępne dwa pasy ruchu. "Pełny przekrój zachodniej jezdni (na Częstochowę) będzie dostępny przed końcem roku" - zapewnili drogowcy.

Rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski zwrócił uwagę, że od Piotrkowa Trybunalskiego do Gdańska kierowcy mają już do dyspozycji całą szerokość jezdni. - Do węzła Tuszyn po trzy pasy ruchu, dalej dwa pasy. Ruch w przeciwnym kierunku (na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski - red.) nadal będzie odbywał się po dwóch pasach ruchu - wyjaśnił. Powodem będą prowadzone prace związane m.in. z przygotowaniem docelowego oznakowania poziomego, naprawą barier energochłonnych i uzupełnieniem ekranów akustycznych.

Rzecznik łódzkiej GDDKiA dodał, że mimo całej szerokości jezdni, na autostradzie - ze względu na trwającą nadal budowę - obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Na drugiej jezdni, w kierunku Częstochowy i Katowic, maksymalna prędkość to 70 km/h.

To drugi odcinek powstającej autostrady A1, na którym w ostatnim czasie zakończyły się główne prace i kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie. Na początku listopada br. GDDKiA oddała do użytku zachodnią jezdnię autostrady A1 na styku województw śląskiego i łódzkiego: 7-kilometrowy fragment między Radomskiem a granicą województwa śląskiego i kolejne 6 kilometrów od granicy województwa łódzkiego w stronę Częstochowy.

Kolejne odcinki A1

GDDKiA przewiduje, że do połowy grudnia tego roku zostaną oddane do użytkowania kolejne 3 kilometry A1. Chodzi o odcinek między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe, gdzie kierowcy pojadą całą szerokością jezdni w kierunku Łodzi, a w kierunku odwrotnym dwoma pasami. "W ciągu kolejnych dwóch tygodni udostępnione mają zostać pozostałe pasy ruchu i kierowcy będą w pełni korzystali z całego, blisko 16-kilometrowego odcinka od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego" - dodano w komunikacie.

Jak poinformowano, jeszcze przed końcem roku podobne zmiany w organizacji ruchu planowane są także na odcinku Kamieńsk - Radomsko. Najpierw kierowcy mają skorzystać nowej, trzypasowej jezdni w kierunku Częstochowy, a następnie także na jezdni w kierunku Łodzi. Wkrótce trzema pasami ruchu w kierunku Łodzi kierowcy mają jeździć również na udostępnionym jako pierwszym, w przekroju dwujezdniowym, 13-kilometrowym odcinku od Radomska do Kruszyny na terenie województwa śląskiego.

Także przed końcem roku udostępniona ma zostać druga jezdnia od Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Na tym fragmencie kierowcy pojadą trzema pasami w kierunku Łodzi, a następnie także w stronę Częstochowy.

W tym roku GDDKiA planuje jeszcze oddanie pierwszego fragmentu drugiej jezdni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk. Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA zaznaczył, że jeśli pogoda nie pokrzyżuje zamiarów wykonawców, kierowcy powinni otrzymać do dyspozycji 5-kilometrowy odcinek zachodniej jezdni od węzła Piotrków Trybunalski Południe w kierunku Częstochowy.

- Zatem jeszcze w tym roku kierowcy na A1 pomiędzy Tuszynem i obwodnicą Częstochowy zyskają łącznie blisko 56 kilometrów dwujezdniowej trasy, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku - podsumował Zalewski.

Autostrada A1 Tuszyn - Częstochowa

Trwająca budowa autostrady A1 między Tuszynem w województwie łódzkim i Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez województwo łódzkie, a jedna przez województwo śląskie - 16,9 km. Cała nowa trasa być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

