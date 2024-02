Maciej Berek, członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówiąc o kasowym PIT , stwierdził w TVN24 BiS, że "to jest rozwiązanie dla tych, którzy będą rozpoczynali swoją przygodę z działalnością gospodarczą, czyli będą rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej i dla tych, którzy tę działalność gospodarczą prowadzą już i w poprzednim roku rachunkowym osiągnęli przychody nieprzekraczające progu 500 tysięcy złotych".

- To się może wydawać jakimś istotnym odcięciem (próg 500 tys. - red.), ale w praktyce analizy ministerstwa finansów wskazują, że około 80 procent małych przedsiębiorców, tych małych działalności gospodarczych, będzie mogło z tego rozwiązania skorzystać - stwierdził minister Berek.

Kasowy PIT dla B2B

Wyjaśnił, że kasowy PIT dotyczy relacji między przedsiębiorcami (B2B. - Z jednej strony jest przedsiębiorca, który ponosi jakiś koszt, i będzie mógł sobie go zaliczyć jako koszt podatkowy w momencie, w którym go poniesie - tłumaczył gość TVN24 BiS.

- Z drugiej strony ten, kto wystawia fakturę i ma otrzymać z tego tytułu przychód, uwzględni go przy obliczeniach podatkowych wtedy, gdy mu się ten przychód (faktycznie) zrealizuje - powiedział minister.

Dopytywany, co się stanie, jeśli kontrahent nie zapłaci faktury, Maciej Berek przypomniał, że "dzisiaj jest tak, że jeśli faktura jest wystawiona, to jest podstawą do opodatkowania natychmiast". - Wprowadzamy rozwiązanie, które mówi, że ten podatek ma być zapłacony od faktury opłaconej, natomiast proszę pamiętać, że w systemie podatkowym tak jest, że wystawienie faktury wyznacza obowiązek podatkowy - zauważył.