Wręczono nagrody w konkursie "Wizjoner Polskiej Gospodarki"

Do konkursu "Wizjoner Polskiej Gospodarki" im. Marka Goliszewskiego mogli zgłaszać się zarządzający firmami - przedsiębiorcy i managerowie do 45. roku życia. Nagrody przyznano członkom BCC oraz przedstawicielom firm niebędących członkami klubu. Dodatkowo spośród firm zrzeszonych w BCC Startups wyłoniony został laureat nagrody w kategorii "Innowacyjny Startup".

"Mam ogromne szczęście"

- Wizja bez zespołu, bez osób, które uwierzą w wizję, jest tylko halucynacją. Ja mam to ogromne szczęście, że mam wspaniały zespół, ponad 300 osób, z którymi współpracuję od wielu lat. Są to specjaliści, eksperci, którzy pomagają i rozwijają naszych klientów - mówił podczas odbierania nagrody Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres.

Goliszewski: przedsiębiorcy cały czas mają sprawy, o które walczą

- Pierwsza sprawą jest niepewna sytuacja gospodarcza. Mamy niepewne ceny nośników energii, wysokie kursy walut, wysokie koszty finansowania. Narodowy Bank Polski utrzymał stopę referencyjną kredytu. Do tego inflacja, która prognozowana jest na poziomie 5-6 procent pod koniec roku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to pojawiają się głosy, takie troszeczkę zwątpienia, sprzeciwu, co będzie ze składką zdrowotną. To była sprawa, która była nam jako przedsiębiorcom obiecana - stwierdził szef BCC.