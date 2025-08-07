Najem senioralny. Nowy sposób na dostęp do mieszkań dla najstarszych

Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz ogłosiła szczegóły dotyczące najmu senioralnego. Projekt, nad którym pracuje rząd, ma zapewnić seniorom dostęp do mieszkań komunalnych bez tracenia własności.

Ministra wskazała, że projekt ustawy o najmie senioralnym ma rozwiązać problemy seniorów, którzy mają prawo własności do mieszkania, przez co nie mogą ubiegać się o mieszkanie komunalne. Wyjaśniła, że takie osoby często nie chcą pozbywać się prawa własności, np. z myślą o przekazaniu w przyszłości mieszkania wnukom, a jednocześnie wymagają mieszkania dostosowanego do własnych potrzeb, np. znajdującego się na niższym piętrze lub w budynku z windą.

Nowy program mieszkaniowy dla seniorów

Projekt ustawy o najmie senioralnym przewiduje możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne przez seniorów mających prawo własności do mieszkania. Rozwiązaniem ma być podnajem mieszkania należącego do takiego seniora w ramach zasobu komunalnego.

- Gwarancja bezpieczeństwa. Umowę senior będzie zawierał tylko z gminą. Zarówno umowę na najem, jak i podnajem. Jeśli się rozmyśli, jeśli z przyczyn naturalnych zakończy się najem senioralny, wtedy wiadomo, że tamto mieszkanie, będące ciągle składnikiem spadkowym, będzie własnością rodziny. A gmina będzie musiała rodzinie, która zajmuje tamto mieszkanie, znaleźć inny lokal komunalny – wyjaśniła Marzena Okła-Drewnowicz.

Zarówno ona, jak i prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazały podczas konferencji prasowej, że jednym z problemów samorządów jest brak uwzględniania przestrzeni wspólnych dla seniorów przy dofinansowaniach udzielanych na projekty mieszkaniowe, np. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Potrzeba dostosowywania mieszkań do potrzeb osób starszych

- Trwają analizy w Ministerstwie Finansów i Gospodarki, żeby przestrzenie wspólne w budownictwie mieszkaniowym przeznaczonym dla osób starszych można było potraktować jako koszty kwalifikowane - poinformowała Okła-Drewnowicz.

Zasygnalizowała, że stałym elementem nowych projektów mieszkaniowych są place zabaw, a należy zadbać również o przestrzenie dla seniorów, bo prognozy wskazują, że będzie ich przybywać.

- Potrzeba dostosowywania mieszkań do potrzeb osób starszych będzie większa, co wynika ze starzenia się społeczeństwa - podkreśliła minister.

Zaznaczyła, że konieczna jest likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowywanie i budowa mieszkań przeznaczonych dla seniorów.

Katarzyna Kuczyńska-Budka zapowiedziała, że lokalny samorząd zamierza korzystać z projektowanych rozwiązań dla seniorów. Przypomniała, że w Gliwicach przy ul. Warszawskiej wybudowano mieszkania przystosowane do potrzeb seniorów. Zaznaczyła, że trwają prace nad pierwszym współdzielonym mieszkaniem z przestrzenią wspólną dla seniorów.

