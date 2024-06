48 tysięcy złotych co miesiąc. ZUS wyjaśnia

Najwyższą emeryturę w wysokości 48 tysięcy złotych pobiera 86-letni mieszkaniec Śląska. Jego staż pracy to 62 lata - przekazał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Wśród kobiet rekordzistką jest natomiast mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego, której ZUS wypłaca co miesiąc 37 tysięcy złotych.

- Osoby otrzymujące wysokie emerytury to seniorzy, którzy odłożyli decyzję o zakończeniu pracy na później. Odznaczają się oni bardzo długim stażem pracy. Nie bez znaczenia były także ich zarobki - powiedział rzecznik ZUS.

Rekordowa emerytura w Polsce

Najwyższą emeryturę wypłaca ZUS na Śląsku. - Mężczyzna co miesiąc otrzymuje świadczenie w wysokości ponad 48 tysięcy złotych. Jego staż pracy to 62 lata. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Nieco mniejsze świadczenie otrzymuje mężczyzna z Warszawy. Może on liczyć na emeryturę w wysokości około 40 tysięcy. Karierę zawodową zakończył w wieku 85 lat. Może pochwalić się stażem pracy, który wynosi 59 lat – poinformował rzecznik ZUS.