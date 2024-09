Cisza po boomie. Branżę IT dotknęło spowolnienie

To, co czeka Polskę w następnych latach, to stopniowe przenoszenie pracy IT do krajów, gdzie zarobki są niższe. Warto więc posłuchać ekspertów, którzy zgodnie przypominają, że w branży IT droga na skróty już się skończyła. Według danych firmy Awerson obecnie w branży IT można zarobić od 11 do nawet 35 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Najpierw czas dynamicznego rozwoju, a następnie okres znacznie gorszy. Branżę IT dotknęło spowolnienie. Czuć niepewność i obawę przed sztuczną inteligencją oraz tanią siłą roboczą z Azji.

Czy programiści rzeczywiście mają się czego obawiać?

Zatrudnienie od zaraz, wysoka pensja, szybki awans - jeszcze do niedawna sektor IT był pracowniczym eldorado. - Mówiło się o tym, że jak programista spotyka programistę na piwo czy na kawę to mówi: '- Wiesz co straszne rzeczy, nie mam pracy. - No i co? -To były najgorsze dwie minuty w moim życiu.' W czasie pandemii życie prywatne i zawodowe przeniosło się w dużej mierze do internetu. A było to możliwe dzięki rozwiązaniom IT. Nastał boom na specjalistów, a firmy rezerwowały ich usługi jeszcze zanim pojawiło się zlecenie - mówi Anna Jaglińska-Prawdzik z Awerson, autorka raportu "Zwolnienia w IT. Rozwiewamy mity". - Dla branży IT, jak pracuję w niej 25 lat, to był najlepszy okres - dodaje Konrad Weiske, wiceprezes SoDA (organizacji pracodawców usług IT zrzeszająca blisko 200 firm z sektora) Jak dodaje prof. Krzysztof Stefański z wydziału prawa i administracji Uniwersytety Łódzkiego, wystarczyło ukończyć kurs programowania i już aplikować o pracę i dostać pracę w tym sektorze. - Teraz jest znacznie trudniej, ten rynek usług się zmniejsza - zaznacza. Bo pandemia minęła, nadeszła inflacja a wraz z nią niepewność. Firmy zaczęły wstrzymywać inwestycje i ostrożniej podchodzić do projektów. - To było zarówno przeinwestowanie przez międzynarodowe firmy, szczególnie przez amerykańskie. One zatrudniają ludzi z Polski więc to miało na nas duży wpływ. Recesja plus inflacje, więc trzeba było dawać podwyżki. To bardzo drylowało budżety firm - podkreśla Anna Jaglińska-Prawdzik Teraz szukanie pracy trwa nawet tygodniami, choć to nie oznacza, że programiści nie znajdują zatrudnienia.

"Nie wystarczy już szybki kurs programowania i wyłącznie podstawowa wiedza"

- Najtrudniej jest jak zawsze - no poza okresem pandemicznym - juniorom, 2-3 lata doświadczenia, którzy się przebranżawiali, namawiani przez różne tego typu firmy - zaznacza autorka raportu Bo, żeby utrzymać się w branży na pewno nie wystarczy już szybki kurs programowania i wyłącznie podstawowa wiedza. - Trzeba zaproponować pracodawcy coś więcej. To nie może być coś, co jest w stanie zaproponować pracodawcy zautomatyzowany system. To nie może być coś, czego maszyna potrafi się bardzo szybko nauczyć - podkreśla z kolei Piotr Wieczorek, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. A uczy się coraz szybciej. Dlatego ci, którzy chcą utrzymać pracę, powinni poznawać możliwości nowych technologii. - Te osoby, które będą miały wystarczające kwalifikacje, żeby stosować narzędzia, które daje nam sztuczna inteligencja, będą jeszcze bardziej pożądani. To będzie taki smakowity kąsek dla firm - zauważa z kolei prof. Krzysztof Stefański Konrad Weiske, jako przykład przytacza sytuację z własnej firmy. - W ciągu roku liczba osób zajmujących się sztuczną inteligencją wzrosła u nas dwukrotnie - zauważa. To głównie ludzie z wieloletnim doświadczeniem - bardzo w branży cenionym. Jak dodaje Anna Jaglińska-Prawdzik 'musi być doświadczenie, które się cały czas updejtuje, oni cały czas uczą się nowych rzeczy, szczególnie z obszaru machine learning i AI".

Najatrakcyjniejsze specjalizacje

Obok specjalistów od sztucznej inteligencji najbardziej pożądani są pracownicy na stanowiskach związanych z data science, czyli analizą danych oraz specjaliści dbający o bezpieczeństwo sieci i infrastruktury. Ci w branży IT zarobią najwięcej.

Najatrakcyjniejsze stanowiska w branży IT TVN24/ Magazyn Polska i Świat

- Według dostępnych danych wciąż zarabia się dobrze. Natomiast nie dotyczy to już każdego - podkreśla Piotr Wieczorek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Według danych firmy Awerson obecnie w branży IT można zarobić od 11 do nawet 35 tysięcy złotych brutto miesięcznie. - Są miejsca na świecie, gdzie te zarobki są wyższe i gdzie są niższe. To co czeka Polskę w następnych latach, to stopniowe przenoszenie pracy IT do krajów, gdzie te zarobki są niższe - uważa Konrad Weiske. Warto więc posłuchać ekspertów, którzy zgodnie przypominają, że w branży IT droga na skróty już się skończyła. - Żeby pójść dalej, najważniejsze jest szybko się uczyć - zaznacza Piotr Wieczorek.

- I inwestować w swoje kwalifikacje i wiedzę. To jest najważniejsze teraz. I mieć trochę szczęscia, bo to też jest potrzebne - dodaje prof. Krzysztof Stefański.

