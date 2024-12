Zarobki rosną wraz z doświadczeniem

Personnel Service wyjaśnił, że zawody deficytowe to te, w których liczba ofert pracy przewyższa liczbę kandydatów. Wśród nich są profesje z zarobkami do 7 tys. zł. "Najniżej plasują się stolarze z wynagrodzeniem do 6040 zł brutto, a na niewiele więcej mogą liczyć ślusarze, którzy zarabiają maksymalnie 6300 zł brutto" - poinformowali autorzy publikacji. Podkreślili, że "wraz z doświadczeniem zarobki rosną i mogą sięgnąć nawet 19 tys. zł brutto". Kolejnymi zawodami są te związane z budownictwem, np. monterzy konstrukcji budowlanych z zarobkami do 6610 zł brutto, czy murarze (6670 zł brutto). "Nieco lepiej wynagradzani są brukarze i spawacze z zarobkami odpowiednio do 6780 zł i 6800 zł brutto" - czytamy. Najwięcej zarobią - zgodnie z danymi Personnel Service - betoniarze, ich pensja wyniesie do 6810 zł brutto.