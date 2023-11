Ważne zmiany dla pracowników. Nowe przepisy weszły w życie

Od piątku obowiązują nowe przepisy, na podstawie których pracownicy korzystający z laptopów mogą zażądać od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy dodatkowo w monitor stacjonarny lub podstawkę. Firmy muszą także zapewnić - na życzenie zatrudnionych - podnóżki. Nie stanie się to jednak od razu, prawo daje pracodawcom pół roku na dostosowanie się do zmienionych wytycznych w zakresie BHP.

Dodatkowy monitor lub podstawka od pracodawcy

Refundacja nie tylko okularów, ale też szkieł kontaktowych

Oświetlenie stanowiska pracy

"Kilka kluczowych kwestii wynikających z obecnego brzmienia rozporządzenia pozostaje niezmienionych. Mowa tu m.in. o co najmniej 5-minutowej przerwie przysługującej pracownikom po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego (wliczana do czasu pracy), czy o definicji pracownika, który jest uprawniony do korzystania z powyższej przerwy. W świetle nowych przepisów, pracownikiem nadal jest osoba zatrudniona przez pracodawcę, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (w tym także praktykant i stażysta)" - wyjaśnił Grant Thornton.