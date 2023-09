Tyle zarabiają Polacy na emigracji. "Ponad dwukrotne różnice"

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Polacy pracujący za granicą w 2022 r.". Przedstawiono w nim wyniki badania ankietowego emigrantów z Polski do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Holandii. To kraje, w których przebywa największa liczba migrantów zarobkowych znad Wisły. Badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2022 roku do stycznia 2023 roku na próbie 1000 respondentów w Wielkiej Brytanii, 1000 respondentów w Niemczech i 500 w Holandii.