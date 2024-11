Nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Tak zarabiają w bankach

Dyrektor działu IT w banku może zarabiać nawet 50 tysięcy złotych brutto miesięcznie - wynika z raportu przygotowanego przez Grafton Recruitment. Na wysokie wynagrodzenie może również liczyć manager zespołu do spraw ryzyka. Na niższych stanowiskach pensje zaczynają się od 6 tysięcy złotych brutto.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia 2024 r. (opublikowanych 2 października 2024 r.) sektor "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa" wyróżniał się najwyższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, wynoszącym 14 381,42 zł brutto.

W tym samym okresie mediana wynagrodzeń w tym sektorze wynosiła 9 843,42 zł brutto i plasowała się na trzecim miejscu, po sekcjach "Informacja i komunikacja" oraz "Górnictwo i wydobywanie".

Wyniki badania wśród pracowników bankowości wskazują natomiast na nieco inny obraz wynagrodzeń. Aż 65,6 proc. badanych deklarowało zarobki równe lub niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z maja 2024 r., wynoszącego 7 999,69 zł brutto.

"Trzeba mieć jednak na uwadze strukturę badanej przez nas próby, w której 61,1 proc. respondentów stanowili pracownicy oddziałów, a jak pokazują nasze dane – wynagrodzenia na stanowiskach związanych z bankowością detaliczną i firmową są generalnie niższe niż w innych specjalizacjach" - czytamy w raporcie.

Jak dodano, analiza danych GUS uwidacznia również istotną lukę płacową między kobietami i mężczyznami w sektorze finansowym. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wynosiła 12 829,30 zł i była nie tylko o ponad 4117 zł wyższa niż mediana zarobków kobiet, ale też najwyższa spośród wszystkich analizowanych przez GUS sektorów.

Analiza wynagrodzeń w sektorze bankowym w oparciu o dane GUS oraz wyniki przeprowadzonego przez Grafton Recruitment badania wśród pracowników sektora wskazuje na znaczące zróżnicowanie zarobków w zależności od specjalizacji.

Wynagrodzenia w bankowości

Z raportu wynika, że na najwyższe pensje mogą liczyć pracownicy działu IT. Zarobki dyrektora IT mogą sięgnąć nawet 50 tys. zł brutto miesięcznie. Jednak najczęściej oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku to 45 tys. zł. Manager ds. infrastruktury IT zarabia od 30 tys. zł do 35 tys. zł, podobnie jak inżynier ds. bezpieczeństwa w chmurze. Front-end Developer (JavaScript) zarabia od 25 tys. zł do 30 tys. zł, a Embedded Software Developer (C/C++) - od 20 tys. zł do 25 tys. zł.

Na wysokie stawki w bankowości mogą liczyć także pracownicy działu ryzyka. Tu najwyższe wynagrodzenie sięga nawet 40 tys. zł miesięcznie (manager ds. ryzyka ESG i manager zespołu ds. walidacji modeli). Z kolei wynagrodzenie managera zespołu ds. raportowania ryzyka to maksymalnie 30 tys. zł, a konsultanta ds. zarządzania ryzykiem - 25 tys. zł.

Wynagrodzenia oscylujące wokół 30 tys. zł miesięcznie w bankowości mogą osiągnąć także pracownicy działu finansowego. Tu na najwyższe zarobki mogą liczyć: manager ds. polityki rachunkowości (od 22 tys. zł do 32 tys. zł), manager ds. podatków (od 20 tys. zł do 30 tys. zł) i kierownik ds. kontroli produktów (od 18 tys. zł do 30 tys. zł). Analityk danych finansowych zarabia od 10 tys. zł do 15 tys. zł.

Od 18 tys. zł do 28 tys. zł może zarabiać dyrektor ds. obsługi klienta w dziale operacyjnym. Wynagrodzenie managera ds. wdrożeń klientów wynosi od 15 tys. zł do 22 tys. zł, a managera ds. operacji bankowych - od 16 tys. zł do 23 tys. zł.

Zarobki dyrektora marketingu wahają się od 20 tys. zł do 30 tys. zł, a managera ds. marketingu - od 14 tys. zł do 20 tys. zł. Dyrektor personalny otrzymuje od 20 tys. zł do 30 tys. zł, kierownik ds. kadr i płac - od 15 tys. zł do 22 tys. zł, a specjalista ds. kadr i płac - od 7 tys. do 11 tys. zł.

Najmniej zarabiają osoby pracujące w dziale bankowości detalicznej i firmowej. Najniższe wynagrodzenia otrzymują: doradca klienta i doradca kredytowy (od 6 tys. zł do 9 tys. zł). Na zbliżoną stawkę może liczyć specjalista ds. sprzedaży produktów bankowych (od 6 tys. zł do 11 tys. zł). Kierownik oddziału zarabia od 7 tys. zł do 13,5 tys. zł, a kierownik regionalny - od 10 tys. zł do 18 tys. zł.

