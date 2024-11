Ministra o oskładkowaniu umów cywilnoprawych. "Rozmawiałam o tym z panem premierem"

Do 2026 roku umowy cywilnoprawne nie zostaną oskładkowane - wynika z poniedziałkowej wypowiedzi ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Oskładkowanie zakłada jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, który będzie negocjowany z Komisją Europejską - dodała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej, pytana w TOK FM o kwestię oskładkowania umów cywilnoprawnych (to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy) poinformowała, że do 2026 roku to się nie stanie.