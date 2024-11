W projekcie Lewicy zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy . Ma on obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.00.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 8 listopada. Sejm zdecydował wówczas o skierowaniu go do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

"Procedowanie jest zbyt szybkie"

Wolne w Wigilię - pracodawcy przeciw

Argumentowała m.in., że zamknięcie sklepów 24 grudnia, gdy zamknięte są one też przez dwa kolejne dni, będzie wiązało się ze zwiększonymi stratami w produktach świeżych . - Handlowcy są zobowiązani przez prawo do ograniczenia marnowania żywności - zaznaczyła.

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz zaznaczyła, że "nie powinniśmy być zaskakiwani, jeśli chodzi o prawo". - Mamy przygotowane grafiki, mamy wielomiesięczne zamówienia, które po prostu do nas jadą w tym momencie na święta. Okres świąt (...) to jest okres dla branż powiązanych z handlem - cały łańcuch dostaw, przetwórcy, rolnicy, my jako handlowcy - dodała.

Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan zauważył, że Wigilia byłaby czternastym wolnym dniem i "pytanie, czy to dużo, czy mało". Dodał, że "jest być może miejsce na wolną Wigilię (...), pytanie tylko, czy dałoby się to w jakiś sposób zrównoważyć".

Pracownicy chcą zmian

Za wolną Wigilią opowiedzieli się przedstawiciele pracowników marketów. - Dla nas jest to tylko czternasty dzień (wolny - red.) i wolne niedziele - powiedziała przedstawicielka związkowców Izabela Starypan. Zwróciła uwagę na przepracowanie w okresie świątecznym. - Parę dni przed świętami już są wydłużone godziny pracy (...). Kończąc pracę o 14 (w Wigilię - red.) (...), to czy nam się chce tych świąt? Cieszymy się z tych świąt? Nie, nie cieszymy się - zaznaczyła.

- Popieramy wolną Wigilię - zaznaczył przedstawiciel związkowców Eryk Kościk. - Dla nas to czas wzmożonego towarowania. Pracuję jako kasjer, jako pracownik hali, sam wykładam towary, więc dla mnie ten czas (...) jest tak wyczerpujący, że na Wigilię, do miasta rodzinnego położonego 300 km od Warszawy, dojeżdżam ledwo żywy - dodał.

- Jeśli jest, to pozostaje mi tylko i wyłącznie przypomnieć zdanie, które pada w tej debacie bardzo często, że dobrobyt bierze się z pracy. Tak się składa, że dobrostan obywateli i obywatelek także bierze się z pracy nas, posłów, posłanek i parlamentarzystów. I myślę, że to dobrze, żebyśmy do tej pracy się przyłożyli, a niektórzy po prostu do niej zabrali - dodała.