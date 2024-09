Incydent na Lotnisku Chopina. Wstrzymano starty i lądowania

O zdarzeniu poinformowała Anna Dermont, rzeczniczka Lotniska Chopina. Jak podała, o godzinie 15.14 doszło do incydentu z udziałem lekkiego samolotu cywilnego Aero AT-3 podczas tzw. operacji touch and go. Jak wyjaśniła, to operacja ćwiczebna, podczas której samolot ląduje i nie zjeżdżając z drogi startowej, od razu odlatuje.