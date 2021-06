Sondaż "Rzeczpospolitej": warszawiacy są za zwężeniem Alej Jerozolimskich

Wyniki jednoznacznie wskazują na pozytywny stosunek do zwężania jezdni i oddawania przestrzeni pieszym oraz zieleni. 49 procent badanych odpowiedziało, że to dobry kierunek, a zmiany powinny być kontynuowane. 17 proc. ankietowanych odpowiedziało, że to zmiana we właściwym kierunku, ale powinna iść jeszcze dalej. Ich zdaniem centra miast powinny być wolne od samochodów. 16 proc. respondentów uznało zmiany za "dyskryminację kierowców". Z kolei 18 proc. nie ma zdania w tej kwestii.