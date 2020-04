Pianka z mostu Południowego spłynęła Wisłą

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać znaczne ilości pianki uszczelniającej, zalegającej na brzegach lub płynącej z nurtem Wisłą. Do zanieczyszczenia rzeki przyznał się wykonawca mostu Południowego - firma Gülermak. Jej przedstawiciel zapewnił, że pianka została już usunięta.

O zanieczyszczeniu Wisły w rejonie budowy mostu w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy poinformował na Facebooku Przemysław Pasek z Fundacji "Ja Wisła". "Co najmniej od 3 miesięcy z budowy mostu Południowej Obwodnicy Warszawy w Wawrze i Wilanowie do Wisły dostają się niewyobrażalne ilości niebezpiecznych odpadów poliuretanowych zawierających: diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi” – pisze na Facebooku Pasek. Pod skomplikowanymi chemicznymi terminami kryje się powszechnie stosowana w budownictwie pianka, która w przypadku budowy mostu Południowego, służy do uszczelniania elementów przeprawy.