Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Zza ciężarówki wyszła kobieta z dzieckiem

Nagranie z niebezpiecznej sytuacji zamieścił na Twitterze profil "bandyta z kamerką". To użytkownik, który regularnie publikuje nagrania z kierowcami łamiącymi przepisy w roli głównej. "Jestem bandytą, bo mam taki kaprys i jeżdżę zgodnie z przepisami" - pisze o sobie. W niedzielę na jego profilu pojawiło się kolejne wideo ilustrujące niebezpieczną sytuację, tym razem z Białołęki.

Kierowca zahamował w ostatniej chwili

Jak przekazał użytkownik, do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 15 przy ulicy Ostródzkiej. Na nagraniu widzimy zbliżającą się do przejścia dla pieszych cysternę. Pojazd zatrzymuje się, a jadący za nim samochód osobowy zjeżdża na przeciwległy pas, próbując go wyprzedzić. W tym momencie zza ciężarówki wychodzi dziecko, za nim idzie kobieta. Kierowca auta zahamował w ostatniej chwili. Kiedy piesi znaleźli się po drugiej stronie ulicy, kierowca po prostu odjeżdża.