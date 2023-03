Zatrzymali 49 osób, w tym "mężczyznę za wykorzystywanie dziecka oraz kobietę, która udostępniała zdjęcia"

Zatrzymano 49 osób

- Przeprowadzona akcja była ściśle koordynowana z Departamentem do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej. Efekty działań to również wynik dobrej współpracy z Europolem i amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)" - podał rzecznik KGP.