"Koparka zsunęła się z lawety". Uszkodzone są samochody

Do zdarzenia doszło na ulicy Nowolipie, w okolicy numeru 25. Służby zostały zaalarmowane około godziny 9.30. - Z pierwszych informacji wynika, że koparka, przewożona na lawecie, zsunęła się i uderzyła w zaparkowane samochody osobowe - mówi Gabriela Putyra z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

"Transport maszyn budowlanych to duże wyzwanie"

"Transport maszyn budowlanych to duże wyzwanie. Przy ulicy Nowolipie 25 pracownicy budowy chcieli wprowadzić na lawetę koparkę, która spadła i zniszczyła dwa stojące obok pojazdy osobowe. Zauważył to przejeżdżający obok patrol straży miejskiej z IV Oddziału terenowego. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działań. Po upewnieniu się, że nie ma poszkodowanych, strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wstrzymali ruch i uniemożliwili wejście w niebezpieczną strefę osobom postronnym. Powiadomiona została policja i inne służby" - przekazała nam straż miejska.