Od piątku utrudnienia na Mokotowie, w sobotę też w Śródmieściu

Zamknięta jezdnia Wołoskiej

Podczas prac zamknięta zostanie jezdnia ulicy Wołoskiej w kierunku Pola Mokotowskiego na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Bagażowej. Nie będzie problemu z przejazdem w kierunku Ursynowa. "Kierowcy powinni jedynie uważać na wygrodzenia pasów do skrętu w lewo w ul. Uniechowskiego i ul. Domaniewską" - zaznaczył ZDM.

Zamknięty odcinek kierowcy ominą objazdami z dwóch stron ul. Wołoskiej. Od strony wschodniej utrudnienia ominą poruszając się alejami Wilanowską i Niepodległości oraz ul. Woronicza do ul. Wołoskiej lub alejami Wilanowską i Niepodległości oraz ulicami Domaniewską, Samochodową i Woronicza do ul. Wołoskiej. Jeśli zaś na rondzie Unii Europejskiej zdecydują się skręcić na zachód w ul. Marynarską, pojadą dalej ulicami Postępu, Domaniewską, Suwak, Konstruktorską, Racjonalizacji i Woronicza do ul. Wołoskiej lub – w nieco dłuższym wariancie – ulicami Żwirki i Wigury oraz Racławicką do ul. Wołoskiej.