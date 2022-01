Pogrzeb Karola "Pjusa" Nowakowskiego. Raper spoczął na Powązkach

Choroba nie powstrzymała go przed tworzeniem muzyki

Po rekonwalescencji powrócił do tworzenia muzyki. Opublikował wówczas płytę "Life After Deaf", czyli "Życie po byciu głuchym". Na płycie znalazł się utwór "Głośniej od bomb" poświęcony Plutonowi Głuchoniemych walczącemu w Powstaniu Warszawskim. W 2017 roku raper wydał kolejny album "Słowowtóry". Jego teksty wykonywali na płycie inni raperzy, ponieważ nawrót choroby nowotworowej osłabił jego głos.

- Był ikoną walki i tego, że się nie poddawał. On wjeżdżał do szpitala jak do warsztatu. Chciał po prostu szybko wyzdrowieć i wracać do swoich planów. Nie zamartwiał się sobą, reagował jak rycerz na wszystkie odniesione rany i to było piękne - wspominał w rozmowie z TVN24 raper i producent Ten Typ Mes. Dodał, że choroby nie stanowiły o tożsamości Pjusa. - Pomiędzy tymi hardcore'owymi operacjami cały czas tworzył i wymyślał nowe patenty na przyszłość, nowe patenty na to, jak wyrazić siebie i pomóc innym - zaznaczył.