Wirtualny chór nagrał kolędę dla powstańców warszawskich

Ponad 130 osób wzięło udział w muzycznej akcji "#JednymGłosem - kolęda dla powstańców". Ochotnicy nagrali, jak śpiewają kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Efektem ich występów jest teledysk, zmontowany z nadesłanych filmów.

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło swoją akcję na początku grudnia. Założenie było proste: wystarczyło samodzielnie zaśpiewać kolędę "Przybieżeli do Betlejem", nagrać to i przesłać film lub plik audio na adres mailowy placówki. Ochotnicy mogli skorzystać z przygotowanego w tym celu podkładu dźwiękowego.

O idei przyświecającej akcji mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, cytowany w komunikacie placówki. - Ten rok dobitnie pokazał, że jedną z najważniejszych rzeczy jest móc z kimś dzielić swoje doświadczenia i emocje. I tego najbardziej nam dziś brakuje. Szczególnie teraz, gdy zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. Czas spotkania. Czas bycia razem. Czas dzielenia się i wspólnego przeżywania. Samotność w te święta nie powinna dotknąć nikogo. A na pewno nie chcielibyśmy, by dotknęła najważniejszych dla nas ludzi – Powstańców. To im zawdzięczamy, że istniejemy, to dla nich działamy i pielęgnujemy pamięć wydarzeń, a przede wszystkim ludzi – podkreśla Ołdakowski.