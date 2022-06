Małoletni rowerzysta potrącony na Bemowie. Kierowca auta "po użyciu alkoholu"

Małoletni rowerzysta trafił do szpitala po wypadku na Bemowie. Potrącił go kierujący fordem. Jak informuje policja, był po użyciu alkoholu.

Do zdarzenia doszło na ulicy Kaliskiego, na wysokości numeru 27. Służby zostały zawiadomione o godzinie 14.25. - Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do potracenia małoletniego rowerzysty, który trafił do szpitala – mówi Rafał Markiewicz z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.