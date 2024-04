Co się stało?

Do tragedii doszło w Niedzielę Wielkanocną. Jak dowiedział się wówczas Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w jednym z domów w Ursusie znaleziono cztery ciała. - Są to osoby dorosłe: dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Służby powiadomili ich bliscy, którzy rano przyjechali do tego domu - dowiedział się wtedy Węgrzynowicz. Dodał, że zmarli to rodzina, która mieszkała w domu. Na miejscu pracowało dużo policjantów.