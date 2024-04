"Dał jednemu ze sprawców kota, po czym mu go zabrał". Pobili go młotkiem

Śródmiejscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku od 42 do 59 lat. Dwaj z nich usłyszeli zarzuty za rozbój oraz zostali tymczasowo aresztowani. Ofiara bójki też usłyszała zarzuty za czyn, którego dopuściła się jesienią 2022 roku wobec kolegi jednego z tymczasowo aresztowanych. Powodem konfliktu miał być kot.

- Cała historia rozpoczęła się kilka lat temu. Pomiędzy mężczyznami, którzy byli sąsiadami, wywiązał spór między innymi o kota oraz inne sąsiedzkie sprawy. W ostatnim czasie 31-latek wracał z pracy do domu. W pewnym momencie przy ulicy Bartoszewicza zaczepiło go trzech znanych mu mężczyzn, którzy zaczęli go bić i kopać po całym ciele - opisuje Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.