Łańcuch na drzwiach, słoma przed drzwiami. Protest rolników przed Ministerstwem Rolnictwa

Przed wejściem do Ministerstwa Rolnictwa przy Wspólnej pojawiły się we wtorek rano bele słomy. Przedstawiciele Agrounii w proteście symbolicznie zamknęli instytucję. Na miejscu jest również policja.

"Uwaga, Ministerstwo Rolnictwa nie działa, AGROunia zamyka tę instytucję. Przez bezczynność pracowników tego gmachu - rolnicy - hodowcy trzody chlewnej nie mogą normalnie żyć, pracować i zarabiać" - taki komunikat można we wtorek rano usłyszeć przed gmachem przy Wspólnej z głośników przyniesionych przez organizatorów protestu.

Słoma i gnojówka

Protestujący transmitują swoje działania w mediach społecznościowych. Ułożyli bele słomy przy wejściu do budynku. Otoczyli też bramę łańcuchem z kłódką i przypinają do niej tablice ze swoimi postulatami. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariusze otoczyli grupkę uczestników protestu, którzy blokują wejście.

Jak opisywała reporterka, w pierwszych chwilach protestu rolnicy odpalili race i świece dymne. - Zadymiło się bardzo, było czarno, myślę, że kłęby dymu było widać z daleka - mówiła Gozdawa-Litwińska. - Zablokowali drzwi do ministerstwa, tłumacząc, że skoro oni mają nie przychodzić do pracy, bo ministerstwo wdraża politykę, która nie służy rolnikom, to niech ministerstwo też nie działa - dodała.