Sześcioletni Afgańczyk nie żyje

Afgańczycy, którzy po ewakuacji z Kabulu trafili do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, zatruli się grzybami, które mieli zebrać na terenie ośrodka. Po zatruciu dwaj mali chłopcy w stanie krytycznym trafili do warszawskiego Instytutu "Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD). W czwartek lekarze poinformowali o śmierci młodszego chłopca - pięciolatka. Młodszy chłopiec nie kwalifikował się do przeszczepu wątroby, bowiem doszło u niego do uszkodzenia centralnego układu nerwowego.