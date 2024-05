Mężczyzna z raną ciętą szyi leżał przed blokiem

Policja ustala okoliczności zdarzenia na warszawskich Bielanach, gdzie znaleziono we wtorek rannego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, a w sprawie zatrzymano jedną osobę.

- Z informacji, które posiadamy, wynika, że przy jednym z lokali przy ulicy Nerudy został znaleziony ranny mężczyzna. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Do sprawy zatrzymano jedną osobę - przekazała nam we wtorek Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.