Zorza polarna rozświetliła niebo. "Zawsze zapiera dech w piersiach"

Zdjęcia zjawiska otrzymaliśmy od pana Artura. Reporter 24 opowiedział, że od 15 lat mieszka na wyspie Askøy, jednak widok zorzy nadal robi na nim niesamowite wrażenie. - Fotografuję wyłącznie amatorsko. Lubię robić zdjęcia. Teraz zaczął się sezon na zorze i przy okazji spacerów z psem fotografuję to piękne zjawisko - mówił. Reporter 24 zaznaczył, że mimo przyzwyczajenia się do tego widoku, nadal jest pod jego wrażeniem. - Zorza polarna to zjawisko, które zawsze zapiera dech w piersiach. Za pierwszy razem jak ją zobaczyłem, to było coś niesamowitego. Teraz od 15 lat już mogę zaobserwować ją od listopada dość często, jeśli nie ma chmur. W tym roku to już trzecia. Teraz jest u mnie moja mama i pierwszy raz widziała zorzę. Zrobiła na niej ogromne wrażenie - opowiadał.