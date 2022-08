Fale upałów w Europie przyspieszają topnienie alpejskich lodowców. "Wygląda to trochę smutno"

Z powodu fali upałów, temperatura w Alpach sięgnęła miejscami ponad 30 stopni Celsjusza. To bardzo niekorzystne warunki dla tamtejszych lodowców. W niektórych regionach gór, mogą cofać się o nawet pięć centymetrów każdego dnia.

Niespotykane ciepło

Tego lata temperatura w regionie sięgnęła aż 30 stopni Celsjusza. Tymczasem, jak wskazują badacze, co dekadę średnia temperatura w Alpach rośnie o około 0,3 stopnia Celsjusza. To prawie dwa razy szybciej, niż w przypadku reszty świata.

- Byliśmy we Włoszech w pobliżu Mont Blanc i było bardzo bardzo gorąco. Było między 90 a 95 stopni Fahrenheita, czyli około 36 stopni Celsjusza. Wygląda to trochę smutno, bo śnieg jest brudny i nie jest puszysty - opowiadał jeden z turystów ze Stanów Zjednoczonych.

Mniej lodu i mniej turystów

- W ostatnich 15, może 20 latach, lodowce bardzo się zmieniły - zeszły w dół o ponad 10 metrów. Teraz, latem, jest bardzo, bardzo gorąco, więc dla lodowców to duży problem. Drugim problemem jest to, że nie mamy śniegu. Zimą brakuje nam śniegu, latem jest za gorąco, a to jest bardzo duży problem dla wszystkich. Osiemdziesiąt procent moich firm zostało zamkniętych, bo nie ma turystów - powiedział jeden z właścicieli tamtejszych restauracji.