Zasypało Irlandię. Teraz idą na nią ulewy i wichury

Służby od wczesnych godzin porannych pracują przy odśnieżaniu ulic. Zaapelowały do kierowców o szczególną ostrożność, ponieważ warunki drogowe są znacznie utrudnione. W niektórych miejscach na jezdniach możliwe są oblodzenia.

Mróz i ostrzeżenia

Razem ze śniegiem spadła temperatura. Mroźna pogoda w całym kraju ma się utrzymać do piątku. Według synoptyków w nocy temperatura spadnie do co najmniej -4 stopni Celsjusza.