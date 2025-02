Zapasy dostarczane z powietrza, na drogach rządzą krokodyle

czytaj dalej

W poniedziałek rano w części Polski ściął mróz. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił na antenie TVN24, że w najbliższych dniach czekają nas kolejne zimne noce i poranki. Jest to związane z rozmieszczeniem ośrodków barycznych, które sprawiają, że w części północnej Europy temperatura rano spadła do -30 stopni Celsjusza, a w innych regionach wzrosła nawet do 9 st. C.