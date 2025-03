Zalane domy, powalone drzewa. Są ofiary śmiertelne i ranni

Dwie gwałtowne burze Laurence i Martinho, praktycznie jedna po drugiej, nawiedziły Półwysep Iberyjski. Doprowadziły do powstania rozległych powodzi w Hiszpanii. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej trzy osoby. Również Portugalia mierzy się ze skutkami burz. Władze podały, że w powodziach ranne zostały tam trzy osoby.

Ofiary śmiertelne w Hiszpanii

Burze w Portugalii. Są ranni

Burze wyrządziły spore zniszczenia również w Portugalii. Tam na skutek silnego wiatru co najmniej trzy osoby zostały ranne. W zachodniej części tego kraju doszło do podtopień. Wśród poszkodowanych w Portugalii jest mieszkaniec podlizbońskiej Sintry, który został ranny wskutek przewrócenia się drzewa. Stan rannego określany jest jako bardzo ciężki. Do północy portugalskie służby ratownicze interweniowały ponad 500 razy, m.in. usuwając z dróg zalegające na jezdni gałęzie, drzewa i metalowe przedmioty. W gminie Oliveira do Hospital w środkowej części kraju, silny wiatr przewrócił część trybuny na stadionie. Z powodu burz władze Lizbony rozpoczęły ewakuacje bezdomnych z ulic portugalskiej stolicy. Część z nich została umieszczona w prowizorycznych noclegowniach na terenie czterech stacji metra.