Z zalanych piwnic wyłowiono ciała. Południowe Niemcy pod wodą

Południowe Niemcy zmagają się z poważną powodzią. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do czterech - poinformowały w poniedziałek lokalne władze. Najtrudniejsza sytuacja panuje między innymi w Bawarii, gdzie kilkanaście powiatów i miast wprowadziło stan klęski żywiołowej. Kanclerz Olaf Scholz zapowiedział wsparcie poszkodowanym.

Utrzymujące się od kilku dni intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi w południowej części Niemiec. Szczególnie dotknięte są kraje związkowe Bawaria i Badenia-Wirtembergia.

Jedyną dotąd ofiarą śmiertelną powodzi był strażak, który w sobotę wraz z trzema kolegami płynął gumowym pontonem na ratunek jednej z rodzin w Pfaffenhofen an der Ilm w Bawarii, około 35 kilometrów na północ od Monachium. 42-latek zginął, gdy ponton się wywrócił, pozostali strażacy zostali uratowani.

Po ciągłych opadach deszczu woda w Dunaju i kilku jego dopływach podniosła się do niebezpiecznego poziomu, co zmusiło tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów.