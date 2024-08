Wzniosą się na szaloną wysokość, wyjdą na historyczny spacer kosmiczny. Start Polaris Dawn już jutro

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, we wtorek rano rozpocznie się misja Polaris Dawn firmy SpaceX. Jednym z jej elementów będzie pierwszy w historii prywatny spacer człowieka w przestrzeni kosmicznej. Lot jest finansowany z pieniędzy miliardera Jareda Isaacmana, który będzie dowódcą misji.

Najwyżej od 1966 roku

Misja Polaris Down ma również ustanowić nowy rekord wysokości dla kapsuły załogowej na orbicie okołoziemskiej, osiągając pułap 1400 km. To ponad dwa razy wyżej od misji, która wyniosła na orbitę ziemską Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Do tej pory najwyższą misję okołoziemską przeprowadzili astronauci NASA Richard Gordon i Charles Conrad z Gemini 11 w 1966 r., osiągając wysokość 1369 km.