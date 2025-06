Szykują się na nadejście afrykańskiego upału

Włochy przygotowują się na długotrwałą falę upałów. Temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się niemal do końca czerwca - ostrzegają meteorolodzy.

Nad Włochy napłynęła pierwsza w tym roku fala upałów, która - według prognoz - może potrwać nawet do końca czerwca. Jak informują włoskie służby meteorologiczne, wysokie temperatury są skutkiem subtropikalnego antycyklonu - wyżu znad Afryki, który sprowadził gorące masy powietrza na Półwysep Apeniński.

Sytuacja pogodowa we Włoszech w nadchodzącym tygodniu będzie zdominowana przez silny wyż znad Afryki Północnej, który ustabilizuje się nad centralno-zachodnią częścią Morza Śródziemnego i niemal całym terytorium kraju. Od środy temperatury zaczną stopniowo rosnąć, a kraj czeka umiarkowana, ale powszechna fala upałów. Szczególnie dotknięte będą regiony położone nad Morzem Tyrreńskim oraz północno-zachodnia część Włoch. Tego dnia pogodę cechować będzie pełne słońce i stabilność, jedynie w pobliżu gór mogą pojawić się sporadyczne chmury.

Upał dotrze do Włoch

W regionach Lacjum, Toskania, Molise, Apulia, Kalabria, a także na Sycylii i Sardynii termometry wskażą od 36 do 37 stopni Celsjusza. Na obu wyspach możliwe są lokalne wzrosty temperatur nawet do 40 st. C. W największych miastach - Rzymie, Mediolanie i Bolonii - spodziewane są również bardzo gorące dni.