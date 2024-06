Wirus małpiej ospy zabija w kolejnym kraju

Pierwsza ofiara śmiertelna małpiej ospy została odnotowana w Republice Południowej Afryki. Jak przekazał minister zdrowia RPA, w kraju potwierdzono pięć przypadków zarażenia ludzi tym wirusem. To niejedyny kraj, który zmaga się z tą niebezpieczną chorobą.

Małpia ospa (mpox) jest bardzo rzadko występującą chorobą wirusową, która charakteryzuje się gorączką, bólem głowy, mięśni i wysypką przypominającą krosty, przez co trudno odróżnić ją od ospy wietrznej. Zakazić się nią może każdy, kto ma bezpośredni kontakt z osobą chorą, a w rzadkich przypadkach także przez kontakt z tymi samymi przedmiotami i powierzchniami.

Pięć przypadków

Phaahla ujawnił, że wszystkie zgłoszone przypadki mpox w RPA dotyczyły mężczyzn w wieku od 30 do 39 lat, z których żaden nie podróżował ostatnio do regionów zmagających się z ogniskami ospy. Wskazuje to na potencjalny scenariusz lokalnego przenoszenia choroby zakaźnej.