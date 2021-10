Wietnam. Tysiące ewakuowanych z powodu ulew. Zginęła jedna osoba

Tylko w prowincji Quang Ngai swoje domy musiało opuścić co najmniej 4,5 tysiąca osób. Państwowe media pokazały materiały wideo z sąsiedniej prowincji Quang Nam, na których widać ludzi ratujących najcenniejszy dobytek, w tym meble. W wielu miejscach woda sięgała do kolan, wdzierając się do mieszkań i sklepów. Jak podaje tamtejsza prasa, zginęła jedna osoba.