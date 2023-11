Znak ostrzegający przed... gęsiami. Postawiono go po poważnym wypadku

Znak ostrzegający przed przechodzącymi przez ulicę gęsiami został ustawiony w północno-zachodniej Anglii. Stworzono go dla dobra ptaków - niedawno doszło do poważnego wypadku z ich udziałem. Jak podkreślili mieszkańcy miejscowości, gdzie stanęło nietypowe oznaczenie, obserwacja gęsi dostarcza im sporo radości.

Z szacunku do zwierząt

Po wypadku aktywistka Shelagh Kavanagh zwróciła się do administracji dystryktu Bury, któremu podlega Ramsbottom, z prośbą o ustawienie w mieście znaków informujących kierowców o ciekawskich ptakach. Urzędnicy odmówili, dodając, że nie ma funduszy na znaki.

Ten gest jest "typowy dla Ramsbottom", miasta z dobrą społecznością zdolną do współpracy w potrzebnych momentach - powiedziała Kavanagh. Dodała, że gęsi mają "takie samo prawo do przebywania tutaj jak my", a kierowcy będą je "szanować i nie będą ich krzywdzić".