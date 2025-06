W tym miejscu zginęło 18 waleni. Badacze nie wiedzą, dlaczego

Zwłoki pływacza szarego zostały wyrzucone na brzeg w rejonie San Francisco. Naukowcy przekazali, że to 18 podobny przypadek od początku roku - to najwyższa liczba, jaką zanotowano od wielu lat. Eksperci nie są pewni, co spowodowało nagły wzrost zgonów zwierząt.

Nagły wzrost liczebności

To 18 przypadek śmierci przedstawiciela tego gatunku w regionie San Francisco od początku 2025 roku. "Akademia i jej partnerzy naukowi nie mieli do czynienia z tak dużą liczbą martwych pływaczy szarych od roku 2019 (14 osobników) i 2021 (15 osobników)" - przekazano w komunikacie prasowym.

Naukowcy nie są do końca pewni, co spowodowało tak wyraźny wzrost liczby zgonów wśród pływaczy szarych - prawdopodobnie jedynie cztery przypadki były powiązane ze zderzeniami ze statkami. Nie wiadomo również, dlaczego w tym roku do Zatoki San Francisco wpłynęło wyjątkowo dużo waleni - co najmniej 33 osobniki w porównaniu z sześcioma zanotowanymi w zeszłym roku. Eksperci dodali, że wieloryby spędzają również więcej czasu w zatoce, a jedna trzecia z nich pozostaje tam co najmniej 20 dni.