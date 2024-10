"W miejscu, gdzie kiedyś stał dom, teraz jest sterta gruzów"

Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Milton, który przeszedł przez część Florydy, wynosi co najmniej 17. W piątek informowano o 16 zabitych. Osoby, które zginęły, straciły życie podczas nierównej walki między innymi z tornadami.

Wielkie sprzątanie i wielkie utrudnienia

Zespoły oddelegowane do sprzątania gruzu pracują przez całą dobę, jak przekazał Ron DeSantis, gubernator Florydy. - W przypadku dużych huraganów normą jest, że usuwanie go trwa czasami rok - powiedział DeSantis, zapewniając, że stara się zrobić wszystko, by przyspieszyć proces.