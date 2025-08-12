Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

12 sierpnia 2025, 11:19
Źródło:
Reuters, Queen City News
Piorun uderza obok autostrady w Karolinie Południowej
Piorun uderza obok autostrady w Karolinie Południowej
X/Mount Pleasant PD
Piorun uderza obok autostrady w Karolinie PołudniowejX/Mount Pleasant PD

Spektakularne uderzenie pioruna w pobliżu autostrady zostało uchwycone przez kamerę samochodową. Do zdarzenia doszło w amerykańskim miasteczku Mount Pleasant w Karolinie Południowej.

W poniedziałek 11 sierpnia kamera samochodowa zarejestrowała moment, w którym piorun uderzył tuż przy autostradzie w Mount Pleasant w Karolinie Południowej.

Funkcjonariusze ręcznie kierowali ruchem

Radiowóz policji z Mount Pleasant poruszał się autostradą nr 17 w pobliżu Shelmore Boulevard, gdy piorun uderzył w słup energetyczny. Siła wyładowania i towarzysząca mu eksplozja spowodowały przerwę w dostawie prądu w okolicy, a autostrada została zamknięta w obu kierunkach na kilka godzin.

Autostrada w Karolinie PołudniowejX/Mount Pleasant PD

Jak poinformowała policja w Mount Pleasant w mediach społecznościowych, uderzenie pioruna doprowadziło do zerwania przewodów, przerw w dostawie prądu oraz utrudnień na drogach. Przez blisko trzy godziny funkcjonariusze ręcznie kierowali ruchem na siedmiu skrzyżowaniach. Nikt nie ucierpiał podczas tego zdarzenia.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: Reuters, Queen City News

Źródło zdjęcia głównego: X/Mount Pleasant PD

