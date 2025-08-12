Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie
Spektakularne uderzenie pioruna w pobliżu autostrady zostało uchwycone przez kamerę samochodową. Do zdarzenia doszło w amerykańskim miasteczku Mount Pleasant w Karolinie Południowej.
W poniedziałek 11 sierpnia kamera samochodowa zarejestrowała moment, w którym piorun uderzył tuż przy autostradzie w Mount Pleasant w Karolinie Południowej.
Funkcjonariusze ręcznie kierowali ruchem
Radiowóz policji z Mount Pleasant poruszał się autostradą nr 17 w pobliżu Shelmore Boulevard, gdy piorun uderzył w słup energetyczny. Siła wyładowania i towarzysząca mu eksplozja spowodowały przerwę w dostawie prądu w okolicy, a autostrada została zamknięta w obu kierunkach na kilka godzin.
Jak poinformowała policja w Mount Pleasant w mediach społecznościowych, uderzenie pioruna doprowadziło do zerwania przewodów, przerw w dostawie prądu oraz utrudnień na drogach. Przez blisko trzy godziny funkcjonariusze ręcznie kierowali ruchem na siedmiu skrzyżowaniach. Nikt nie ucierpiał podczas tego zdarzenia.
