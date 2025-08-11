Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

Silne burze, które przetoczyły się przez wschodnią część Nebraski, spowodowały poważne zniszczenia i śmierć jednej osoby. W wyniku porywistego wiatru uszkodzone zostały budynki więzienia stanowego w Lincoln, kilkuset osadzonych trzeba było ewakuować.

W sobotni poranek wschodnią Nebraskę nawiedziły gwałtowne burze, które spowodowały znaczne zniszczenia. W parku stanowym Two Rivers, około osiem kilometrów na zachód od granic Omaha, silny wiatr powalił ogromne drzewo, które runęło na samochód z dwiema osobami w środku. Kobieta zginęła na miejscu, a mężczyzna, poważnie ranny i uwięziony w pojeździe, został po 90 minutach uwolniony przez strażaków i przetransportowany do szpitala w Omaha.

Konieczne było przesiedlenie więźniów

W tym samym czasie potężny wiatr, osiągający prędkość do 145 km/h, uszkodził dachy dwóch budynków w Zakładu Karnego Stanu Nebraska w mieście Lincoln. W wyniku zniszczeń konieczne było przesiedlenie 387 osadzonych do innych części zakładu. Nikt nie odniósł obrażeń - zarówno więźniowie, jak i personel byli bezpieczni. Służby poinformowały, że sytuacja została szybko opanowana.

Na poniższym nagraniu widać, jak silny wiatr zrywa jeden z dachów.

Wiatr zrywa dach z budynku więzienia Reuters

Wiatr łamał drzewa i zrywał linie energetyczne

Burze wyrządziły szkody także w innych rejonach, gdzie wiatr łamał drzewa, zrywał dachy i linie energetyczne. W rezultacie dziesiątki tysięcy mieszkańców zostały pozbawione prądu.

W Blair silny wiatr zerwał dach z magazynu, a burze przemieszczały się dalej na północny wschód, docierając do części Wisconsin. Tam wiatr osiągał prędkość do 97 km/h, a intensywne opady deszczu doprowadziły do lokalnych podtopień. Zalane drogi i zamknięte odcinki autostrad sparaliżowały ruch, a na lotnisku w Milwaukee odnotowano poważne utrudnienia.

Gwałtowne zjawiska pogodowe występują coraz częściej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie i na całym świecie. Naukowcy łączą ten trend z postępującymi zmianami klimatu, które mają poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz funkcjonowania infrastruktury na całym świecie.

